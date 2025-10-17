Il presidente della Fondazione Milano Cortina Giovanni Malagò, intervenuto all'evento di presentazione della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici invernali del 2026, ha rimarcato come l'apertura nello scenario dello stadio Giuseppe Meazza fosse "uno dei valori aggiunti. Penso però che la vendita dell’impianto ai club sia stata la scelta migliore", precisa l'ex presidente del CONI.

Si può parlare di 'canto del cigno' per il Meazza? "È un termine un po’ triste ma sottolinea quella che è stata la sua meravigliosa storia", ha chiosato Malagò.