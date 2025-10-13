Lega Serie A ha comunicato la programmazione televisiva delle giornate dalla 13esima alla 17esima giornata del campionato Primavera 1. Ecco pertanto i nuovi orari delle relative partite dell'Inter Under 20 di Benito Carbone:

13esima giornata - domenica 30/11/2025, ore 13.00: INTER-MILAN
14esima giornata - sabato 06/12/2025, ore 13.00: BOLOGNA-INTER
15esima giornata - sabato 13/12/2025, ore 13.00: INTER-CAGLIARI
16esima giornata - mercoledì 17/12/2005, ore 16.00: HELLAS VERONA-INTER
17esima giornata - sabato 20/12/2025, ore 13.00: INTER-GENOA

