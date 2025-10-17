Alla prima da titolare e dopo il rigore conquistato, ecco cosa ha detto il giovane attaccante dell'Inter U23 Matteo Lavelli che in conferenza stampa ha parlato dell'approccio al calcio dei grandi e della partita di stasera, vinta per 1-2 contro l'Alcione Milano.

Sull'esordio da titolare in Under23.

"Penso sia stato un buon esordio da titolare. Ho dato una mano alla squadra e mi sono reso utile, anche con il rigore conquistato".



Sull'esperienza a Bengasi per l'amichevole Inter-Atletico Madrid.

"Ho avuto il piacere di fare questa esperienza con la prima squadra, anche con il rigore segnato nella serie finale. Da questa esperienza ho preso spunto e cercherò di applicare quanto ho imparato al campionato di Serie C".

Sui continui cambi di categoria tra Prima Squadra, Inter U23 e Inter Primavera-

"Vivo tranquillamente questa cosa, sapendo che se devo andare in Prima Squadra posso fare esperienza, così come con l'Under23. In questo i fuori quota ci aiutano tanto. Invece in Primavera sono io ad aiutare i compagni di squadra più giovani".

Sulle differenze tra calcio giovanile e professionisti.

"Sicuramente c'è grande differenza sul piano fisico, questo è sicuramente l'aspetto che cambia maggiormente Non è comunque difficile la cosa, dato che si prepara tutto in allenamento".