Sta per scoccare l'ora del debutto di David Hubert alla guida dell'Union Saint-Gilloise. Prima del match di Champions League contro l'Inter, il nuovo allenatore dei campioni del Belgio dovrà infatti affrontare la sfida di campionato contro il Charleroi, in vista del quale il nuovo tecnico parla così in conferenza stampa: "Cerchiamo di controllare ciò che possiamo controllare senza sprecare energie sul resto. La forza dell'Union è adattarsi, andare avanti rapidamente e concentrarsi su ciò che possiamo controllare. L'obiettivo ora è creare qualcosa e ripartire da zero"

Per questa partita, Hubert avrà a disposizione una squadra quasi al completo. "Fuseini è ancora infortunato. Per il resto, il nucleo è quasi in forma, con pochissimi infortuni minori. Tutti i giocatori della Nazionale sono tornati sani e salvi e questo fa ben sperare per il futuro. Boufal? Si è allenato tutto il giorno da lunedì". Poco tempo ha avuto Hubert per provare a modifcare le cose a livello tattico e lo stesso mister ne è conscio: "Non c'è motivo di cambiare tutto. Voglio aggiungere il mio tocco personale alla ricetta generale, ma bisogna farlo poco a poco. L'idea è migliorare ciò che già funziona molto bene, affinché l'Union possa diventare ancora migliore".