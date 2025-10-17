Puntuale come ogni vigilia di Roma-Inter arriva l'intervista a Luca Toni che ricorda quel famoso 2-1 giallorosso il 27 marzo 2010 deciso proprio da un suo gol. "Mi ricordo tutto perfettamente. Nonostante io abbia giocato così poco a Roma, tanti tifosi ancora oggi mi fanno i complimenti. Ricordano con affetto quel gol, mi dicono che un boato così non l’avevano mai sentito prima. Mi capita di rivedere le immagini, con la telecronaca di Carlo Zampa in sottofondo. Mamma mia quanto urlava…", dice al Corsport.

Passiamo al presente: un giudizio su Pio Esposito?

"Ci sono tante aspettative su di lui, ma mi sembra abbia tutti gli strumenti per riuscire a sopportarle. È un attaccante che mi piace: fisico, il classico centravanti potente, come ce ne sono sempre meno. Bisogna cercare di farlo crescere con calma, farlo lavorare. Il tempo dimostrerà se potrà essere uno dei più forti in circolazione".



Lautaro Martinez è l’attaccante migliore della Serie A?

"Non so se sia il più forte in assoluto, di sicuro ha ormai una consapevolezza assoluta e totale della propria forza, sia fisica che mentale. A me, personalmente, piace però tantissimo Thuram".



Chivu è l’allenatore giusto per l’Inter?

"È partito bene, nonostante dovesse, fin da subito, confrontarsi con l’eredità pesante di Inzaghi che, è vero, ha ha perso qualche campionato di troppo, ma è anche arrivato due volte in finale di Champions. Chivu è l’uomo del Triplete, uno che conosce l’Inter benissimo, in ogni sua sfumatura".



Chi vince lo scudetto?

"L’Inter".

E la Champions?

"Il Barcellona".