Il Presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha parlato a Kiss Kiss Napoli dello stato attuale degli arbitri italiani. Di seguito le sue parole: "I nostri arbitri sono stati designati per la finale del Mondiale Under20 e per noi è un grande motivo di orgoglio. Con la conoscenza che aumenta andremo dritti verso la comunicazione, lo spirito del tempo impone questo che gli arbitri si aprano verso questo miglioramento del nostro sistema", le parole riprese da TuttoNapoli.