A poche ore da Roma-Inter, il portiere giallorosso Mile Svilar parla ai microfoni di DAZN presentando il big match dell'Olimpico e le ambizioni della sua squadra: "Non dobbiamo temere nessuno, perché siamo una squadra fortissima, ce la giochiamo con tutti. L’Inter è già da tanti anni una delle squadre più forti del campionato, ci sono tante squadre che lottano per i primi cinque, sei posti”. Su Gian Piero Gasperini aggiunge: “Quando ho giocato due volte a Bergamo, ho avuto la sensazione che sarebbe stato difficile. Sta trasmettendo una forte mentalità vincente, è un allenatore fantastico”.

Infine una battuta sulla piazza di Roma: "L'affetto dei tifosi è stato decisivo per il mio rinnovo, mi fa sentire a casa, e io devo sentirmi a casa per rendere al meglio. Quando esco mi fa piacere che i tifosi riconoscono le tue qualità, quello che dai in campo, l'anima. Questo fa di Roma una piazza speciale".