Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha reso nota la lista dei convocati per la super sfida di domani sera contro l'Inter all'Olimpico. La notizia principale è il ritorno a disposizione di Leon Bailey che viene convocato per la prima volta stagione, pur non essendoci certezze circa un suo eventuale impiego a gara in corso. Fuori lo spagnolo Angeliño.

Ecco la lista completa: 

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

Data: Ven 17 ottobre 2025 alle 18:40
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
