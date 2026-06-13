Grande gioia per l'Inter U18, che conquista un meritatissimo scudetto Under 18 I nerazzurri, che avevano chiuso al primo posto la regular season, battono il Bologna ai rigori dopo lo 0-0 dei primi 120' nella finale del Manuzzi di Cesena. Dal dischetto, dopo l'errore di Strand in apertura, i nerazzurri non hanno tremato: Putsen, Konteh e Vukaj hanno segnato i tre tiri dagli undici metri che hanno consegnato lo scudetto all'Inter, con il Bologna che invece non ha mai battuto Farronato, mvp di giornata. Grande trionfo per Simone Fautario, che dopo il campionato Under 14 e Under 15 completa una splendida tripletta con il settore giovanile dell'Inter.

Sulla partita non c'è granché da dire. Dopo un quarto d'ora il Bologna ha avuto un paio di buone occasioni con Lo Monaco, ma Farronato ha disinnescato l'attaccante del Bologna. L'Inter ha risposto con un bel contropiede firmato Vukaj-Moressa: Galli ha parato sul primo, evitando il gol dei nerazzurri. Dopodiché quasi sessanta minuti senza reali chance per far male, da una parte e dall'altra, la rovesciata di Carrara ha risvegliato la partita dal torpore in cui era caduta: ancora una volta Galli protagonista. Nei supplementari, invece, entrambe le squadre hanno preferito la cautela, evitando di scoprirsi. Spazio poi ai rigori, dove l'Inter è stata più fredda e ha coronato così l'ottima stagione disputata.

IL TABELLINO

INTER-BOLOGNA 3-0 (0-0 dopo i tempi supplementari)

Rigori: Strand (I): parato. Briguglio (B): parato. Putsen (I): gol. Rossitto (B): fuori. Konteh (I): gol. Anastasio (B): fuori. Vukaj (I): gol.

INTER U18 (4-3-3): Farronato; Lissi (dal 98' Moranduzzo), Breda, Pavan (dal 105'+3 Peletti), Sorino; Vukoje (dal 56' D'Agostino), La Torre (dal 56' Virtuani), Grisoni Fasana (dal 64' Konteh), Moressa (dal 46' Putsen), Carrara (C) (dal 98' Strand), Vukaj.

A disposizione: Lleshi, Peletti, Mackiewicz.

Allenatore: Simone Fautario

Ammonito: Carrara (77')

BOLOGNA U18 (4-3-3): Galli; Osti (dal 72' Tomba), Jaber, Tupec, Kujrakovic; Pantaleoni (C) (dal 62' Buikus), Badori, Libra (dall'86 Briguglio); Anastasio, Lo Monaco, Rossitto.

A disposizione: Rabbi, Ugolotti, Zanella, Della Rocca, De Pace, Aureli.

Allenatore: Luigi Della Rocca

Ammonito: Badori (23')

Arbitro: Pasqualini (sez. di Macerata)

Assistenti: Bara-Scorteccia

Quarto ufficiale: Gallorini

RIVIVI IL LIVE

22.42 - VUKAJ NON SBAGLIA! L'INTER E' CAMPIONE D'ITALIA UNDER 18!

22.41 - Anastasio tira alto! Inter vicinissima al tricolore. Altro rigore altissimo per il Bologna.

22.40 - Konteh glaciale! Rigore perfetto, l'ala di Fautario sceglie l'angolo e incrocia rasoterra. Tiro imparabile per Galli.

22.39 - Rossitto spara altissimo! Anche lui spezza la rincorsa, Farronato parte in ampissimo anticipo, ma Rossitto tira altissimo.

22.38 - Primo gol dell'Inter! Putsen! Rincorsa spezzata e Galli spiazzato con il tiro a incrociare, 1-0.

22.38 - Farronato!!! Anche lui para su Briguglio. Altro rigore calciato a mezz'altezza a incrociare, bravo però il portiere nerazzurro.

22.37 - Sbaglia Strand, parata di Galli. Soluzione a incrociare per il norvegese ma il portiere felsineo intuisce e ci arriva.

22.36 - Inizierà l'Inter.

22.32 - Serviranno i rigori per assegnare il titolo: lo 0-0 resiste anche al termine dei supplementari.

120' - Strand tenta una soluzione complicata dalla distanza: palla lontanissima dallo specchio.

114' - Putsen tenta uno slalom speciale, Briguglio lo ferma dopo un paio di dribbling: era l'ultimo difensore per il Bologna.

111' - Poca lucidità adesso, comprensibilmente. Entrambe le squadre faticano ad allestire trame elaborate.

22.16 - Fischia Pasqualini, inizia l'ultimo quarto d'oro di gioco.

22.14 - Finisce il primo supplementare. Tra poco altri quindici minuti, ancora 0-0.

108' - Esce Pavan, dentro Peletti.

105' - Crampi anche per Pavan, un minuto di recupero intanto.

104' - Sorino sfiora il gol da lontano! Il terzino sinistro nerazzurro, ora capitano dopo l'uscita di Carrara, si coordina e calcia con il sinistro dopo il dribbling su Badori. C'è una deviazione, la palla passa a pochi centimetri dal palo.

103' - Partita che continua a essere bloccata. Il Bologna però ha alzato il baricentro, pur senza trovare grandi spazi.

98' - Ultimi due cambi per l'Inter di Fautario: esce Lissi per Moranduzzo, Strand prende il posto di Carrara.

95' - Farronato torna a esaltarsi! Tiro di Lo Monaco da posizione ottima, grande occasione per lui, ben servito da Tomba. Bravissimo Farronato a posizionarsi nel modo giusto e espingere.

93' - A terra Sorino, non sembra nulla di grave. Come detto, anche le energie residue saranno un elemento cruciale per decidere una finale sin qui estremamente equilibrata.

21.56 - Si riparte, via ai tempi supplementari.

Partita decisamente noiosa per gran parte del secondo tempo, solo nel finale l'Inter si è resa pericolosa con Carrara in rovesciata e il destro di D'Agostino. Lo 0-0 però ha retto grazie alle parate di Galli: supplementari quindi al Manuzzi. Serviranno sangue freddo e energie fisiche e nervose alle due squadre.

21.51 - Non bastano novanta minuti per assegnare lo scudetto: serviranno i supplementari.

90' - Tre di recupero.

89' - Bella punizione di Anastasio, la distanza però era notevole: Farronato riesce a bloccare.

86' - Gran destro di D'Agostino, che sposta e calcia a incrociare dal centro-destra: Galli ancora pronto e reattivo in tuffo. L'Inter sembra avere qualcosina in più in questo finale.

85' - Cambio per il Bologna: Libra lascia il campo, entra Briguglio.

83' - Lampo Inter all'improvviso! Carrara prova la rovesciata dopo la spizzata di Vukaj. Bellissimo gesto tecnico, bravo Galli a respingere.

80' - Ancora dieci minuti da giocare. Partita che ora è tutt'altro che avvincente. In caso di parità serviranno i supplementari per assegnare il titolo.

77' - Giallo per Carrara, entrata dura su Jaber.

72' - Cambia ancora il Bologna: Tomba al posto di Osti per Della Rocca.

66' - Tiro da lontanissimo di Badori, lento e impreciso. Farronato può lasciar sfilare senza patemi.

64' - Cambio per l'Inter: in attacco entra Konteh per Grisoni Fasana.

62' - Primo cambio anche per il Bologna: fuori capitan Pantaleoni per Buikus.

60' - Inter poco cinica su un contropiede interessante. Vukaj sbaglia infatti l'ultimo passaggio, dopo il quale Grisoni Fasana si sarebbe trovato a tu per tu con il portiere.

56' - Due cambi per Fautario: Virtuani rileva La Torre, mentre D'Agostino prende il posto di Vukoje. Centrocampo rivoluzionato rispetto a quello che ha iniziato la gara.

53' - Spinge il Bologna. Badori premia l'inserimento di Libra, che tenta un tiro-cross su cui Farronato è bravo a non farsi soprendere. Palla in angolo.

52' - Rossitto prova a mettersi in proprio: destro a giro che non trova lo specchio. Occhio però alle accelerazioni del numero 11 rossoblu.

47' - Inter pericolosa su corner: La Torre crossa bene, Vukaj e Pavan si ostacolano, palla alta.

21.03 - Inizia la ripresa a Cesena. Prima palla del secondo tempo per i nerazzurri.

21.02 - Squadre di nuovo in campo, con un cambio per l'Inter. Putsen prende il posto di Moressa.

Primo tempo equilibrato al Manuzzi, con il Bologna che ha avuto due ottime occasioni a cavallo del quarto d'ora. Bravo Farronato in entrambe le occasioni a dire di no a Lo Monaco. Per l'Inter la chance migliore è arrivata al 26', con Galli bravo a respingere il tiro di Moressa dopo un bel contropiede. Servirà altro, comunque, rispetto a quanto visto negli ultimi minuti per sbloccare la finale scudetto Under 18, da una parte e dall'altra.

20.48 - Finisce 0-0 il primo tempo del Manuzzi.

47' - La Torre fa partire il destro a giro: una deviazione di Tupec rende il tiro insidioso. Palla a pochi centimetri dal palo, dal corner seguente nessun risvolto per l'Inter.

45' - Ci saranno due minuti di recupero.

41' - Vukoje calcia da lontano: palla che finisce in una delle due curve delo stadio Manuzzi. Intanto è a terra Marco Libra. Nulla di grave, il giocatore dei rossoblu riesce a proseguire.

34' - Altro diagonale da posizione defilata di Anastasio, Farronato blocca nuovamente.

32' - L'Inter arriva al cross con Sorino, che mette in mezzo per Carrara. Tupec spazza, anticipando il capitano nerazzurro.

26' - Clamorosa occasione per l'Inter in contropiede! Ripartenza gestita in modo magistrale da Vukoje, Vukaj e Moressa. Il primo spinge la transizione e lancia le due frecce nerazzurre, che triangolano in campo aperto. Il passaggio di ritorno di Moressa per Vukaj consente al giocatore italoalbanese di calciare di prima intenzione da dentro l'area, bravo Galli a respingere.

23' - Primo giallo della finale, se lo prende Badori. Il giocatore del Bologna ha steso Vukaj in situazione di ripartenza.

18' - Finalmente l'Inter riesce a farsi vedere. Sorino si infila partendo da sinistra e calcia una volta arrivato in area di rigore. Il mancino trova una deviazione che manda fuori tempo Galli, bravissimo a recuperare l'equilibrio e bloccare.

14' - Panico in area di rigore dell'Inter. Anastasio tira da posizione molto defilata ma trova un angolo interessante, con Farronato che respinge a centro area. Lo Monaco calcia a botta sicura ma colpisce Breda, bravo a mettersi sulla traiettoria della conclusione. Infine ancora Lo Monaco non riesce a far gol dopo che la palla era tornata a sua disposizione, fermato da un Farronato sin qui protagonista assoluto.

11' - Farronato provvidenziale! Pavan perde una brutta palla in disimpegno e Lo Monaco si invola a tu per tu con Farronato, bravisimo in uscita bassa a respingere e salvare l'Inter.

10' - Ancora squillo del Bologna. Break centrale di Anastasio, che conclude dal limite con il destro. Farronato blocca a terra in due tempi senza grandi problemi.

6' - Ci prova per primo il Bologna: Lo Monaco controlla con il tacco, si prepara il tiro e calcia a giro di sinistro. Palla a lato, non di molto però.

4' - Partita ora un po' più spezzettata dopo un avvio propositivo dell'Inter. Le due squadre cercano, alternandosi, di muovere la palla senza concedere nulla all'avversario.

1' - Ha iniziato bene l'Inter, che trova spazio sulla destra e arriva al cross con Lissi: Tupec calcia lontano il pallone e libera.

20.01 - Fischia Pasqualini, si comincia: é iniziata la finale scudetto tra Inter e Bologna!

19.58 - Squadre in campo: tra poco si parte.

Appuntamento di prestigio per l'Inter U18 di Simone Fautario. I giovani nerazzurri si giocano lo scudetto Under 18 contro il Bologna di Della Rocca. Dopo aver chiuso la regular season al primo posto, l'Inter ha avuto accesso diretto alla semifinale per il titolo. Il pirotecnico 4-4 contro il Torino ha garantito ai nerazzurri, in virtù del miglior piazzamento in classifica, la possibilità di giocare la finale per il tricolore. Dall'altra parte il Bologna, con i felsinei che hanno finito il campionato al terzo posto. In semifinale i rossoblu hanno eliminato la Roma. Ecco le scelte dei due allenatori per la gara in programma alle 20 al Manuzzi di Cesena.