Alessandro Bastoni ha deciso: non si presenterà al cospetto dei pm nella mattinata di venerdì, giorno in cui è stato convocato per rispondere delle accuse di prostituzione minorile che gli sono state mosse. Oggi, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la scelta verrà comunicata agli inquirenti.

"La questione formalmente non tocca l'Inter - si legge sulla rosea - ma la società ha subito contattato telefonicamente Bastoni, volendo tranquillizzarlo privatamente. Il senso di questi rapidi scambi è che la società non lo lascerà solo e che è con lui. E che, guardando più avanti, non verrà messo alla porta nonostante un'estate di calciomercato in cui dalla Spagna continuano a rimbalzare notizie di un forte interesse del Real Madrid nei suoi confronti. La linea è sempre la stessa: qualora si dovesse presentare un'opportunità di uscita se ne discuterà insieme, anche perché da parte dell'Inter non c'è alcuna preclusione in tal senso, ma allo stesso tempo non c'è nemmeno la necessità di piazzare sul mercato un elemento come lui".

Già qualche mese fa si era parlato di cessione a fronte di altri tipi di episodi, il caos mediatico che si era creato per l'episodio con Kalulu durante Inter-Juventus, l'interesse del Barcellona. "Adesso lo scenario è cambiato in quanto a vicenda di cui si parla, ma non per quel riguarda la linea della società sull'andare avanti col giocatore e sull'eventualità di aprirsi all'estero solo nel caso in cui si dovessero creare i presupposti per un'occasione in uscita - si legge -. A Milano non è arrivata nessuna comunicazione o proposta ufficiale da Valdebebas. Almeno per il momento. E, stando così le cose, Bastoni non si muove; poi se il club di Florentino Perez, o qualsiasi altro, dovesse palesarsi nel tempo questa valutazione è chiaro che potrà cambiare. Ad ora, comunque, di segnali in tal senso non ce ne sono".