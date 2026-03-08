Il grande protagonista della vittoria in rimonta dell'Inter Under 20 sulla Fiorentina è stato indubbiamente Matias Mancuso, autore del gol del 2-2 che ha poi fatto da apripista al suggello di Anas El Mahboubi. A fine partita, Mancuso commenta l'esito di questo match coi cronisti presenti tra i quali l'inviato di FcInterNews:

FcIN - Grande partita per te e grande vittoria, si può definire una vittoria di testa?

"Sì, soprattutto di testa che di tecnica e di qualità. Soprattutto di testa perché arrivavamo da un periodo dove non ottenevamo risultati, facevamo un po' di fatica a ritrovare la condizione. Siamo stati bravi a recuperarla, è una vittoria di testa".

Sei già al decimo gol stagionale, forse nemmeno tu ti aspettavi questo rendimento.

"Sono contento, è un bel traguardo. Spero di farne molti altri, oggi il gol è arrivato grazie a una bellissima palla di Marello, poi è andata bene. Sono contento".

Il mister ti prova ormai in ogni posizione, da mezzala ad esterno a punta. Come vivi questo continuo cambiamento di posizioni? E qual è quella preferita?

"La vivo bene, serenamente. Sono sempre disposto a fare ciò che il mister chiede, penso che giocare in tanti ruoli sia qualcosa in più. Il mister mi dà abbastanza libertà, mi dice di fare ciò che mi sento e lo ringrazio perché non me la fa pesare più di tanto".