Ancora una partita senza vittoria per l'Inter Primavera, che pareggia 0-0 a Parma. Sale quindi a cinque il numero di gare consecutive in campionato senza i tre punti. Oggi, dopo un primo tempo praticamente nullo dal punto di vista delle occasioni per entrambe le squadre, è successo tutto nel secondo tempo. Il Parma ha iniziato meglio, colpendo due traverse in 30" al 52', una con Mikolajewski su punizione, dopo un miracolo di Taho, l'altra sulla conclusione di testa di Plicco. Poi al 54' l'episodio che ha cambiato la gara: il rosso per proteste a Condé, che si è preso due gialli nel giro di una manciata di secondi. Palo quindi per Zouin al 60', prima di una mezz'ora in cui la squadra di Carbone ha provato a sbloccare la partita in superiorità numerica. Non è bastato per trovare la via del gol, con un paio di belle parate di Astaldi a inchiodare il risultato sullo 0-0 finale. Ora i nerazzurri sono fuori dalla zona playoff, all'ottavo posto. Domenica il big match in casa con la Fiorentina.
IL TABELLINO
PARMA-INTER 0-0
PARMA (4-2-3-1): Astaldi; Mena, Condé, Drobnic, Marchesi; Tigani, Diop (dal 89' Gemello); Balduzzi (dal 57' Chimezie), Plicco (dal 57' Varali), Cardinali (dall'84 Pajsar); Mikolajewsk (dal 89' Nwajei).
A disposizione: Mazzocchi, Ozzano, Diallo, Avramescu, Mengoni, Semedo.
Allenatore: Nicola Corrent
Ammoniti: Tigani (48'), Condé (55'), Marchesi (90'), Mena (90'+2)
Espulso: Condé (55')
INTER (4-3-3): Taho; Della Mora, Bovio, Jakirovic, Mayé (dal 46' Marello); Venturini (dal 81' Putsen), Cerpelletti, Zarate (dal 57' El Mahboubi); Mosconi (dal 81' Konteh Jaiteh(, Mancuso, Zouin (dal 69' Carrara).
A disposizione: Farronato, Ballo, La Torre, Breda, Williamson, Grisoni Fasana.
Allenatore: Benito Carbone
Ammoniti: Jakirovic (6'), Zarate (49')
Arbitro: Cerbasi (sez. di Arezzo)
Assistenti: Mastrosimone-Spagnolo.
RIVIVI IL LIVE
17.57 - Finisce qui infatti! Parma-Inter termina 0-0.
90'+5 - Tiracco di Konteh. Probabilmente era l'ultima occasione della partita.
90'+3 - Espulso il tecnico di casa Corrent per proteste.
90'+2 - Fallo tattico su El Mahboubi, ammonito anche Mena.
90'+1 - Cinque minuti di recupero
90' - Marchesi costretto ad appendersi alla maglia di El Mahboubi dopo essere stato saltato: giallo sacrosanto.
89' - Cerpelletti ci prova da fuori: palla altissima. Intanto due cambi per il Parma, gli ultimi della gara: esce Mikolajewski, entra Nwajei, esce anche Diop, entra Gemello.
87' - Putsen mette il traversone, Carrara tenta di arpionare il pallone. Controllo impreciso e palla sul fondo.
84' - Corrent si copre ulteriormente. Pajsar prende il posto di Cardinali.
83' - Konteh Jaiteh a un passo dal vantaggio! Corner ben battuto da Marello, il neoentrato svetta di testa. Mikolajewski respinge sulla linea, con la palla che aveva già superato Astaldi.
82' - Cross di El Mahboubi che diventa pericoloso dopo la deviazione di Marchesi: si rifugia in corner Astaldi.
81' - Doppio cambio per l'inter. Escono Mosconi e Venturini, entrano Konteh Jaiteh e Putsen.
81' - Mosconi ha spazio al limite dell'area e scocca il sinistro. Conclusione potente ma centrale, respinta da Astaldi.
80' - Carrara di testa va più in alto di tutti sul cross di Mosconi. Palla alta, l'attaccante nerazzurro non è riuscito a schiacciare la sfera.
78' - Parma che ora si rende pericoloso in ripartenza. Mikolajewski premia la sovrapposizione interna di Marchesi, che calcia con il sinistro. Jakirovic respinge in spaccata.
77' - Cross di El Mahboubi che finisce direttamente tra le braccia di Astaldi. Forse ora mancano un po' di energie ai nerazzurri per organizzare l'attacco in superiorità numerica.
74' - Cerpelletti tira di prima da fuori area con il suo mancino: conclusione debole, blocca Astaldi.
69' - Carbone mette una punta: esce Zouin, entra Carrara.
65' - Astaldi evita il vantaggio nerazzurro. Cross di Marello, El Mahboubi colpisce al volo praticamente con la suola. Bravo l'estremo difensore parmense, gran riflesso e tiro respinto.
63' - Mancuso ci prova da fuori: Astaldi blocca in due tempi il suo tiro centrale. Ora l'Inter ha preso campo.
62' - Break di Venturini dopo la palla recuperata, Zouin conclude l'azione con il diagonale: palla bloccata da Astaldi.
60' - Palo di Zouin! L'esterno sinistro rientra sul destro e calcia di collo interno: palo e palla sul fondo. Questa volta è dunque l'Inter a sfiorare il vantaggio.
57' - Cambio per Carbone. Esce Zarate ed entra El Mahboubi, con Mancuso che torna a centrocampo. Il Parma invece mette Varali per Plicco, un difensore centrale in più dopo il rosso a Condé. Esce anche Balduzzi per Chimezie.
54' - Ammonito Condé per proteste. Anzi, espulso! Due gialli in cinque secondi per il capitano e centrale di casa.
52' - Ancora traversa per il Parma! Mikolajewski calcia sporco, la palla finisce sulla testa di Plicco che dà potenza ma colpisce la traversa.
52' - Taho miracoloso sulla punizione di Mikolajewski! Il portiere albanese davvero prodigioso sul tiro da piazzato del capocannoniere del Primavera 1. Deviazione sulla traversa e Inter ancora in parita.
49' - Ammonito anche Zarate. Lo spagnolo si allunga il pallone e nel tentativo di riprenderlo stende Plicco.
48' - Ammonito Tigani per simulazione. Bravo Cerbasi che ha visto giusto. Il Parma però aveva avuto una gigantesca occasione, con la palla che è rimasta in area di rigore per diversi secondi. Prima l'intervento di Marello, poi il tuffo di Tigani dopo il dribbling su Taho hanno salvato l'Inter.
46' - Erroraccio di Jakirovic sul centrosinistra che spalanca l'area di rigore a Tigani. Il centrocampista parmense mette al centro un pallone forte e teso su cui nessun compagno, per fortuna dell'Inter, può avventarsi.
17.06 - Si ricomincia!
17.05 - Rientrano in campo le squadre. Pochi istanti al via della ripresa. Cambio intanto nell'Inter. Esce Mayé, al suo posto Marello.
Si chiude senza tiri in porta un noioso primo tempo tra Parma e Inter Primavera. Le due squadre non hanno creato granché, con il Parma che ha avuto il pallino del gioco per parecchi minuti. L'Inter, pur lasciando il possesso agli avversari, ha concesso pochissimo e non ha rischiato nulla. Probabile che nella ripresa entrambe le squadre cerchino con maggiore spirito di iniziativa il gol del vantaggio. In tal senso, importanti anche le mosse dei due allenatori dalla panchina.
16.50 - Fischia due volte Cerbasi: 0-0 all'intervallo tra Parma e Inter.
45'+4 - Ci prova Della Mora da fuori. Tiro respinto
45'+1 - Corner per l'Inter che diventa una possibile ripartenza per il Parma. Mena crossa sul ribaltamento di fronte e Plicco colpisce di testa: incornata debole, Taho controlla la sfera che scivola a lato.
45'+1 - Quattro di recupero.
45' - Punizione dalla trequarti per il Parma, la palla arriva dopo una deviazione a Balduzzi sul secondo palo. Il suo cross è deviato, Taho blocca facilmente.
42' - Crossa Bovio dalla trequarti: chiude di testa Drobnic, che poi resta a terra. Gioco fermo, anche se non dovrebbe trattarsi di un problema troppo grave.
37' - Accelerazione del Parma con Mikolajewski. Il nove di casa mette un traversone forte per Cardinali che attaccava il secondo palo. Mayé chiude con un intervento non facile.
30' - Tira da fuori Mosconi: conclusione decisamente poco pericolosa, palla sul fondo.
28' - Brivido in area di rigore per l'Inter. Punizione battuta rapidamente dai padroni di casa e nerazzurri sorpresi, Cardinali viene fermato da Mayé. Per l'arbitro non c'è nulla, qualche dubbio dal replay.
19' - Chiusura fondamentale di Bovio. Balduzzi aveva preso velocità sulla sinistra, determinante la scivolata del difensore centrale nerazzurro per fermare l'azione avversaria.
18' - Zouin riesce a mettere il cross dalla sinistra, impatto sporco con il pallone di Mosconi e la difesa libera.
11' - Nulla di fatto: si chiude con un fallo in attacco di Balduzzi su Della Mora l'offensiva del Parma.
11' - Azione insistita, alla fine Mayé respinge. Ancora giro dalla bandierina per i padroni di casa.
10' - Meglio il Parma in avvio. Fiammata di Cardinali, Jakirovic, in un primo momento saltato, riesce a rientrare e mettere in corner.
6' - Jakirovic subito ammonito. Entrata dura su Diop, giallo giusto.
5' - Primo tiro per il Parma. Diop tenta la gran soluzione da fuori area: collo esterno impreciso dopo la palla persa da Bovio sulla pressione di Mikolajewski.
16.01 - Fischia ora Cerbasi! E' iniziata la sfida tra Parma e Inter.
15.58 - Squadre in campo a Parma. L'Inter giocherà in bianco, i padroni di casa invece in gialloblu.
Impegnativa trasferta a Parma per i ragazzi della Primavera dell'Inter di Benny Carbone. I nerazzurri, reduci dal pareggio 1-1 di domenica contro l'Atalanta, cercheranno in Emilia di tornare a conquistare i tre punti che mancano dal 30 gennaio, data del successo per 2-1 contro la Cremonese. La classifica resta comunque positiva per i nerazzurri che sono ancora in zona playoff. Il Parma è una concorrente diretta dell'Inter, trovandosi al terzo posto in classifica, trascinata dai 16 gol del capocannoniere del campionato Mikolajewski. La squadra di Carbone, che era quinta prima delle altre partite di questa giornata, deve vincere per accorciare il gap e per rispondere ai successi delle dirette rivali di classifica. Ecco le formazioni ufficiali della sfida in programma alle 16.
Autore: Alessandro Savoldi
