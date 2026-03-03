Sfida tra formazioni Under15 in programma domani, mercoledì, 4 marzo al Konami WYFC di Milano: la Rappresentativa di Serie C sarà ospite dei giovani nerazzurri dell’Inter, fischio d’inizio alle 15. Questi i convocati del tecnico Daniele Arrigoni

Portieri: Arrigoni Leonardo (Albinoleffe), Di Pietro Mattia (Arezzo);

Difensori: Rossi Alessandro (Vicenza), Stocchero Francesco (Cittadella), Cappellin Riccardo (Dolomiti Bellunesi), Tassinari Paolo (Ravenna), Di Mauro Leonardo (Siracusa), Amadei Alessio (Giana Erminio), Di Tullio Leonardo (Monopoli), Sarracino Salvador (Benevento);

Centrocampisti: Rampazzo Giosuè (Vicenza), Tolettini Matteo (Trento), Turci Matteo (Forlì), Traini Alessandro (Gubbio);

Attaccanti: Leone Thomas (Lecco), Cavion Leonardo (Cittadella), Greco Mattia (Audace Cerignola), Falce Massimo (Albinoleffe), Migheli Simone (Torres), Elli Jacopo (Albinoleffe), Strangio Giuseppe Domenico (Crotone), Collicelli Filippo (Vicenza).

Sezione: Giovanili / Data: Mar 03 marzo 2026 alle 20:07
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
