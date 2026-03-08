L'Inter Primavera interrompe la serie negativa in campionato portando a casa una vittoria in rimonta, all'ultimo respiro, contro la Fiorentina. Un pazzo 3-2 che Benny Carbone analizza così con i cronisti presenti a Interello, tra cui l'inviato di FcInternews.it: "Abbiamo giocato contro una grande squadra, è una vittoria importantissima perché non arrivava da tanto tempo - le parole del tecnico dei nerazzurrini -. I ragazzi sono stremati, stanno dando più di quello che possono dare. Si sono meritati la vittoria, sono felice per loro. Ci abbiamo creduto fino alla fine, queste sono le vittorie più belle. La vittoria ci dà morale, ci fa respirare aria più pulita. Siamo ancora in zona playoff, ci prepariamo a una settimana importante".

FcIN - Mancuso dà sempre tutto, un commento sul suo momento.

"E' sotto gli occhi di tutti, Matias è un giocatore formidabile, di grandissimo livello. Ha tanta qualità e tanto cuore. So solo io quanto abbia sofferto per quel lungo infortunio, sta esplodendo tutta la rabbia che aveva dentro. Stare tanto tempo senza giocare è veramente brutto, lui ha reagito alla grande, nonostante le ricadute. Il merito è tutto suo, ha lavorato tanto per arrivare a questo livello. Sta facendo la differenza, posso farlo giocare in qualsiasi ruolo".