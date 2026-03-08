L'Inter Primavera ribalta la Fiorentina nel finale e batte 3-2 la squadra toscana. Ecco i protagonisti, in positivo o in negativo, della partita di oggi.
UP
MANCUSO - Altro gol e altra prestazione super positiva in una stagione da sogno. Dopo la scorsa stagione, in cui non ha praticamente mai giocato, quest'anno si sta riprendendo sul campo tutto ciò che i problemi fisici gli hanno tolto. Oggettivamente non era prevedibile una stagione di altissimo livello come quella che sta vivendo, oltre ogni aspettativa. E il gol, decimo stagionale, è una perla notevole: doppio passo e sinistro sotto la traversa, nel momento più delicato dell'annata nerazzurra.
EL MAHBOUBI - In questo momento è il giocatore più impattante della Primavera di Carbone. Entra per Mosconi, infortunato nel primo tempo, e subito mette in difficoltà la difesa della Fiorentina. Poi, nel finale, la giocata decisiva: slalom speciale tra i giocatori viola e rigore conquistato. Dal dischetto segna il 3-2 e fa partire la festa nerazzurra.
MARELLO - Un mancino come il suo può portarlo lontano. Assist per Kukulis, assist per Mancuso, pericoli creati ogni volta che ha il pallone tra i piedi. Il futuro è decisamente dalla sua parte e anche oggi l'ha dimostrato: non è una novità in questa sua prima stagione nerazzurra.
KUKULIS - Carbone lo manda in campo all'intervallo, al rientro dalle tre giornate di squalifica, e dopo pochi minuti timbra il cartellino con un bel gol di testa. Non tocca tantissimi palloni, ma quando viene coinvolto dà una mano alla squadra, vincendo spesso l'uno contro uno contro i difensori viola.
DOWN
VENTURINI - Altra partita non convincente del centrocampista nerazzurro. Al di là della palla persa sul gol dello 0-1 di Puzzoli, che ovviamente ha il suo peso, non è mai particolarmente coinvolto. Periodo di forma negativo, probabilmente manca anche un pizzico di fiducia per far valere i propri mezzi.
ZANCHETTA - Poteva fare di più: come normale che sia, avendo giocato poco con la Primavera quest'anno, fatica a imporsi nelle trame di gioco della squadra di Carbone. La sua è una prestazione poco al di sotto della sufficienza.
Autore: Alessandro Savoldi
