Dopo la sconfitta di Gorgonzola contro la Giana Erminio per 2-0, mister Stefano Vecchi ha commentato così la prestazione della sua Inter U23.

Dopo un buon avvio la squadra è calata e la sconfitta di oggi complica il percorso verso i playoff.

"Sapevamo che oggi poteva essere uno scontro diretto per l'accesso ai playoff. Siamo ancora lì però sicuramente si è complicato parecchio. Oggi indubbiamente non abbiamo fatto una buona gara, abbiamo fatto un sacco di errori tecnici e purtroppo continuano a venir fuori quei problemi che stiamo rimarcando ultimamente un po' troppo spesso: il concedere occasioni comode agli avversari, la scarsa precisione nostra. Anche oggi abbiamo calciato in porta spesso, abbiamo avuto delle buone opportunità, però siamo poco efficaci sotto porta e in fase difensiva concediamo delle opportunità. Il gol annullato a loro era un'occasione regalata, il secondo gol un rigore evitabile. E' una cosa che si sta ripetendo troppo spesso e questo ci sta penalizzando".

Oggi la squadra è sembrata un po' nervosa. Anche questo ha influito con la mancanza di precisione?

"Non so, sinceramente ormai è da tanto tempo che stiamo giocando per far punti. Chiaro che quelle che stanno arrivando adesso sono più importanti perché sta finendo la stagione e diventano sempre più decisive. Anche questo è un modo, esperienze che devono aiutare i ragazzi a crescere".

Un commento sulla partita di Zouin e Mosconi?

"Hanno giocato molto con la Primavera, sono ragazzi che si allenano sempre con noi, Mosconi è stato anche in panchina con la Prima Squadra, son ragazzi di valore e di spessore. Anche nelle difficoltà sono entrati e han fatto vedere le loro qualità".

Sulla difesa, spesso vi han preso tra le linee.

"Abbiamo sofferto un po' la loro mobilità e il loro dinamismo, questo sicuramente, però l'aspetto che oggi è stato penalizzante per noi è che abbiamo sbagliato dal punto di vista tecnico tantissimo, tantissimo. Per noi è una cosa insolita".