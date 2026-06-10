Gli obiettivi primari dell'Inter tra il reparto esterni e il centrocampo restano rispettivamente Marco Palestra e Curtis Jones, ma le alte richieste dei club d'appartenenza stanno spingendo i vertici di via della Liberazione a guardarsi attorno in cerca di alternative. Anche per questo ieri, nell'incontro tra Piero Ausilio e Gianluca Nani, si è parlato di Arthur Atta, centrocampista francese dell'Udinese.

Il problema, in questo caso, è che anche il giocatore bianconero viene valutato tantissimo dalla società friulana, attorno ai 40 milioni di euro, cifra già richiesta al Napoli qualche settimana fa e che potrebbe arrivare grazie a un inserimento dalla Premier League.

Inter, quanto è difficile arrivare a Palestra

Ancora più complicata l'operazione Palestra in termini economici. "Ok 40 milioni o poco più di base come eccezione (accadde già dodici mesi fa anche con Lookman e Koné), ma pensare che l'Inter scavalli quota 50 è al momento difficile - si legge su Tuttosport -. Servirà tempo, sarà una telenovela e l'Inter non mollerà la presa. A gennaio se fosse partito Dumfries, Ausilio avrebbe preso Norton-Cuffy dal Genoa, adesso si cercano profili diversi, più tecnici. Ecco quindi che nei ragionamenti sta tornando il nome di Dan Ndoye 25 anni, ex Bologna. Lo svizzero gioca nel Nottingham Forest che l'ha pagato 42 milioni nell'estate 2025, ma ha giocato solo 23 gare da titolare fra Premier e coppe. Ndoye è un esterno d'attacco da 4-2-3-1, ma già un anno fa a Milano erano convinti di poterlo trasformare in quinto a tutta fascia, ruolo talvolta ricoperto in nazionale".