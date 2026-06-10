L'Inter si avvicina sensibilmente a Solet: secondo radiomercato, la distanza tra nerazzurri e Udinese per il difensore francese si sarebbe ridotta notevolmente nelle ultime ore.

Attenzione anche al fronte Palestra: da Bergamo arriva una notizia che fa certamente piacere a Chivu.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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