Intervenendo sulle frequenze di Radio CRC, l'agente Mario Giuffredi ha ribadito quello ormai sanno anche i sassi: l'Inter e Francesco Pio Esposito, suo assistito, si amano reciprocamente e hanno intenzione di proseguire il loro percorso insieme per molto tempo.

"È inutile creare fantasmi o parlare di ca**ate varie - dice senza giri di parole il procuratore -. Pio è felice all'Inter e credo che ci resterà per tanti anni: la volontà del ragazzo è questa. Non creiamo finte aspettative di mercato, Pio deve continuare a crescere. L'Inter è un club che lo ha protetto, lo ha messo nelle migliori condizioni per fare bene. All'Inter non possiamo dire mezza parola per come ha gestito il ragazzo nel suo percorso. Quindi, è inutile parlare di situazioni fantasiose di mercato. Pio rimane all'Inter in maniera convinta, per migliorare i numeri fatti quest'anno. Ha già fatto qualcosa di clamoroso: a 20 anni, ha fatto dieci gol e sei assist con l'Inter, più cinque gol in Nazionale".

Giuffredi, infine, ha risposto così alla domanda sulle voci che erano circolate rispetto a un interessamento dell'Arsenal per Pio Esposito: "Quando mi chiamano, io non spreco neanche il tempo a parlare. Siamo già in un grandissimo club, non abbiamo bisogno di sentire nessuno. L'Inter non se ne vuole privare, non ci sfiora nemmeno il pensiero di andare via dall'Inter. L'Inter è un club che protegge i giocatori giovani, non c'è club migliore in questo senso. Hanno dato a Pio la giusta importanza".