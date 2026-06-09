L'edizione online della Gazzetta dello Sport conferma le indiscrezioni delle ultime settimane: Ivan Provedel è salito in cima alla lista dell’Inter per il ruolo di vice Josep Martinez. Il portiere della Lazio ha superato la concorrenza interna ed esterna, diventando la soluzione preferita dalla dirigenza nerazzurra per completare il reparto.

La situazione, però, è ancora tutta da definire sul piano economico. Il club biancoceleste valuta il cartellino del portiere circa 5 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dall’Inter, che non vorrebbe spingersi oltre i 2-3 milioni. Una distanza che, pur non enorme in termini assoluti, rappresenta al momento il principale ostacolo alla chiusura dell’operazione.

Il nodo economico e la posizione dell’Inter

L’Inter considera Provedel un profilo affidabile ed esperto, ma deve tenere conto anche dell’età del giocatore e della volontà di mantenere una politica di contenimento dei costi per il ruolo di secondo portiere. Per questo motivo la dirigenza nerazzurra resta ferma sulla propria valutazione, in attesa di eventuali aperture da parte della Lazio.

La volontà del giocatore e lo scenario a Roma

Un fattore che potrebbe incidere è la posizione del portiere, che gradirebbe la soluzione nerazzurra e vedrebbe con favore un trasferimento a Milano anche in qualità di dodicesimo. Il suo percorso alla Lazio, secondo le ricostruzioni, sarebbe considerato ormai concluso.

Le dinamiche biancocelesti

Sul futuro di Provedel pesa anche la situazione interna della Lazio, dove le gerarchie tra i pali potrebbero cambiare in base alle scelte tecniche e al possibile ritorno di Mandas come titolare. Questo scenario aprirebbe alla cessione del portiere, ma solo alle condizioni economiche stabilite dal club di Claudio Lotito.