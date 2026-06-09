Silas Andersen, centrocampista danese classe 2004 che ha militato nell'Inter Primavera nella stagione 2023-24, si trasferirà allo Sporting Lisbona. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Tipsbladet, il giocatore ha già superato le visite mediche per conto del club portoghese, al quale si legherà firmando un contratto quinquennale valido fino all'estate del 2031.

Per assicurarselo, i Leões verseranno nelle casse dell'Häcken 10 milioni di euro, bonus compresi, una bella somma considerando che solo un anno e mezzo era stato prelevato dall'Utrecht per solo un milione di euro. Un prezzo giustificato dal grande interesse suscitato dal ragazzo, come aveva spiegato tre settimane fa il suo agente, Niclas Jensen, proprio a Tipsbladet: "L'interesse per Silas è in costante crescita, soprattutto nelle ultime sessioni di mercato. Grandi club tedeschi e portoghesi stanno mostrando il loro interesse e speriamo che possa fare un salto di qualità. Stiamo parlando di cifre elevate", le sue parole.