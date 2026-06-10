Fabio Capello ha aperto qualche giorno fa il dibattito attorno al ruolo di Oumar Solet, dichiarando di vederlo bene alla Desailly, quindi in una posizione davanti alla difesa, dove lo stesso Capello lo aveva schierato ai tempi in cui era l'allenatore del Milan e il francese un suo giocatore. Un'analisi che ieri ha commentato anche Borja Valero, ex centrocampista nerazzurro, presente a Calciomercato L'Originale.

Solet alla Desailly, cosa pensa Borja Valero

"Non so se lo metterei davanti alla difesa, ma quello che vedo è che l'Inter è molto pronta, avanti a tutti e questo facilita molto il lavoro all'allenatore. Avere la rosa quasi pronta prima del ritiro estivo aiuterà tantissimo la squadra", ha detto ieri lo spagnolo, lodando le capacità degli uomini mercato nerazzurri.

Solet alla Desailly, cosa aveva detto Capello qualche giorno fa

Nello specifico, Capello aveva detto: "Io Solet l’ho seguito attentamente: era piaciuto a inizio campionato, poi si è disorientato. Penso che possa essere come Desailly: io lo metterei davanti alla difesa. Quando ha la palla sa fare tante cose e potrebbe occupare una nuova posizione", le parole dell'ex ct di Inghilterra e Russia.

Di ieri la notizia dell'incontro tra Inter e Udinese, rappresentate dai ds Ausilio e Nani, per parlare proprio della situazione di Solet, nonché di Atta e del riscatto di Marello da parte dei nerazzurri.