Spazio alle ultimissime di calciomercato a partire dalle (non) novità su Palestra. L'Inter, dopo aver presentato una prima offerta all'Atalanta, sta valutando se rilanciare oppure no per l'esterno azzurro reduce dalla stagione in prestito al Cagliari.

La valutazione della Dea è fuori portata per il mercato italiano, ma il tifoso nerazzurro come sempre si fa prendere dalla fretta. Esclusiva di FcInterNews su un incontro in giornata tra Inter e Udinese: sul piatto il futuro di Solet e Marello, ma i nerazzurri si sono informati su un altro giocatore bianconero.

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Sezione: Copertina / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 17:55
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.