Yann Bisseck è in vacanza ad attendere eventuali novità sul suo futuro. Come racconta oggi La Gazzetta dello Sport, il centrale tedesco è ancora deluso dalla mancata chiamata del commissario tecnico della Germania, Julian Nagelsmann, per il Mondiale ormai alle porte. Nonostante ciò, gli estimatori per il giocatore nerazzurro non mancano.

Bisseck, le offerte già respinte in passato

Anzi, come ricorda la rosea: un anno fa il club e il giocatore hanno respinto una prima offerta del West Ham da 20 milioni di euro e poi una seconda del Crystal Palace che arrivava a quota 32. Va ricordato che l'Inter ha acquistato Bisseck per 7 milioni più una percentuale del 5% sulla rivendita all'Aarhus. In caso di cessione, dunque, la plusvalenza sarà importante.

Bisseck, attesa per le offerte

Ad oggi non ci sono state offerte. Bisseck ha attirato le attenzioni del Bayern Monaco, ma nessuno ha ancora premuto sull'acceleratore e in ogni caso la separazione con l'Inter avverrà soltanto in caso di offerte irrinunciabile, da 40 milioni in su. Se poi davvero il tedesco dovesse partire, allora servirà un altro titolare da aggiungere al reparto, al di là del noto interesse per Solet. In difesa non ci saranno più, infatti, né Francesco Acerbi, né Matteo Darmian, in scadenza di contratto al 30 giugno e che non rinnoveranno l'accordo.