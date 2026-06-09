L’Inter accelera per Oumar Solet e punta a rinforzare la difesa a disposizione di Cristian Chivu. Dopo l’incontro odierno con l’Udinese, arrivano aggiornamenti importanti da Sky Sport.

“È iniziata la trattativa vera e propria tra le società. C'è stato anche un ulteriore incontro con gli agenti per capire ancora meglio la situazione, c’è il sì del ragazzo e lo confermiamo. Si deve entrare nel dettaglio ora per chiudere anche con l’Udinese, la cifra è tra 20 e 22 milioni di euro più che 25”. Il difensore francese è dunque sempre più vicino ai nerazzurri, anche se resta da trovare l’intesa definitiva con il club friulano.

Nel corso dei colloqui si è parlato anche di altri profili, ma Solet resta l’obiettivo principale per la retroguardia: “Si è parlato anche di Atta, ma il piatto forte è Solet che rappresenta con Mancini le prime opzioni per rinforzare la difesa nerazzurra. Solet è stato osservato per diverso tempo, per l’Inter ha una valutazione corretta. La tavola è stata apparecchiata, ora la trattativa si fa in maniera seria”.