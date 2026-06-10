Punto di mercato su La Repubblica per quel che riguarda le trattative in ballo in casa Inter. Non solo per quel che concerne l'incontro di ieri tra Piero Ausilio e Gianluca Nani sui fronti Solet e Atta, ma anche rispetto ad altre soluzioni al vaglio, in entrata e in uscita.

Inter, Atta alternativa a Jones ma il futuro è legato a Frattesi

Secondo il quotidianol infatti, "l’incontro con l’Udinese ha confermato la volontà di provare a chiudere per Solet, il difensore chiesto da Chivu. La distanza resta, ma il dialogo è entrato in una fase importante. I friulani valutano il francese 25 milioni, l’Inter è arrivata a 20 più bonus e lavora per avvicinarsi senza modificare troppo i propri parametri. Nel confronto tra le società, chieste informazioni su Atta. Il centrocampista piace, al momento però resta legato al futuro di Frattesi, seguito in particolare dalla Juventus: di fronte a un’offerta adeguata, l’Inter aprirebbe una trattativa. Per il centrocampo, in ogni caso, Jones del Liverpool resta il primo obiettivo dei nerazzurri, Atta l’alternativa".

Inter, il fronte Palestra e l'alternativa che porta a Torino

"Il secondo fronte caldo porta a Bergamo. Tra Inter e Atalanta nuovi contatti per Palestra, ma l’operazione è complicata. La richiesta della Dea non cambia: 50 milioni più 5 di bonus. Una valutazione molto alta, che tiene le parti ancora distanti. L’Inter resta interessata, però ha già iniziato a valutare soluzioni alternative, a partire da Cambiaso. La Juventus non lo considera incedibile, l’Inter lo ha inserito tra le opzioni se l’operazione Palestra non dovesse sbloccarsi".