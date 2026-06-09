Marco Palestra continua a essere la priorità dell’Inter per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries, trasferitosi al Real Madrid. Il club nerazzurro considera il giovane esterno dell’Atalanta il profilo ideale per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione e, come riportato da TMW, sono ripresi i contatti con la Dea per provare a trovare un'intesa.

La trattativa, però, si presenta tutt’altro che semplice. La società bergamasca ha infatti fissato una valutazione molto alta per il classe 2005, chiedendo almeno 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Nonostante la distanza economica, i contatti tra Inter e Atalanta sono ripresi nelle ultime ore. I dirigenti nerazzurri stanno cercando di individuare la formula giusta per avvicinarsi alle richieste della Dea e mantenere viva una pista considerata strategica per il futuro.

A complicare ulteriormente l’operazione c’è la forte concorrenza proveniente dalla Premier League, dove diversi club seguono con attenzione la crescita del talento azzurro. Per questo motivo l’Inter vuole capire rapidamente i margini della trattativa, evitando di farsi trovare impreparata qualora la corsa al giocatore dovesse intensificarsi.