Il Cagliari è pronto a blindare il proprio allenatore. Entro venerdì, spiega il Corriere dello Sport, Fabio Pisacane dovrebbe firmare il contratto che lo legherà al club rossoblu sino al 2029, la stessa data di scadenza dell’accordo appena sottoscritto da Pietro Accardi: ad entrambi il compito di proseguire nel progetto varato nell’estate di due anni fa, consolidando ricerca di giovani di talento che abbiano la possibilità di fare a Cagliari il salto di qualità. I recenti risultati mostrati da Fabio Palestra e Sebastiano Esposito testimoniano che questa è la strada giusta da percorrere.

Dalla Brianza alla Sardegna?

E il prossimo a poter prendere il volo per la Sardegna, cercando di ricalcare le orme dei due giocatori, è Thomas Berenbruch, centrocampista dell'Inter Under 23, pista sempre più calda per i rossoblu; il centrocampista di Verderio potrebbe essere il primo nuovo ingaggio del Casteddu per la prossima stagione.