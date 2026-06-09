Francesco Acerbi e l’Inter si avviano verso la separazione al termine del contratto. Il difensore, che a febbraio compirà 38 anni, valuta ora il prossimo passo della sua carriera, con diversi club pronti a inserirsi per garantirsi esperienza e affidabilità.

In Serie A si muove con decisione il Genoa, che avrebbe già avuto contatti con l’agente Federico Pastorello per verificare la possibilità dell’operazione. L’idea dei rossoblù sarebbe quella di inserire Acerbi in una retroguardia già composta da Ostigard e Vasquez, con l’obiettivo di dare maggiore solidità al progetto tecnico di Daniele De Rossi.

Anche il Monza resta vigile e considera il centrale un profilo ideale per guidare il gruppo nel ritorno in massima serie. L’ex Lazio e Sassuolo rappresenterebbe un innesto di leadership e esperienza in un momento di costruzione della squadra.

Sul tavolo, come riportato da TMW, rimane anche l’ipotesi Sassuolo, club in cui Acerbi ha giocato dal 2013 al 2018 diventando un punto di riferimento. Un possibile ritorno avrebbe un forte valore simbolico, nonostante i rapporti non sempre semplici al momento dell’addio.

Non manca infine la pista estera, con l’Arabia Saudita pronta a formulare offerte economicamente importanti. La scelta finale sarà del giocatore, chiamato a decidere tra la permanenza nel calcio italiano e un’ultima esperienza fuori dalla Serie A.