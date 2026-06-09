Un altro club si mette in fila per Tarik Muharemovic, difensore bosniaco classe 2003, reduce da un'ottima stagione con il Sassuolo e attualmente impegnato nella preparazione del Mondiale con la sua nazionale. Secondo quanto svelato da Sky Sport, si tratta del Bournemouth, ultimamente molto attento ai profili che si distinguono per rendimento nel campionato di Serie A.

Dopo i sondaggi del Como, anche il club inglese ha manifestato il proprio gradimento per l'ex centrale della Juve, nome che nelle scorse settimane era stato accostato con insistenza all'Inter, salvo poi perdere quota.

Sezione: Mercato / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 14:02
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.