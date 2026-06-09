Dibu Martinez e Guglielmo Vicario. Sono questi gli obiettivi a cui sta pensando la Juve per rinforzare il reparto portieri. Due nomi finiti precedentemente sulla lista di mercato dell'Inter, poi usciti per un cambio di strategia da parte di Oaktree che ha dato l'input alla dirigenza di puntare sul prodotto interno rappresentato da Pepo Martinez, promosso al ruolo di titolare. E' quanto racconta Gianluca Di Marzio nel suo podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Svelando un retroscena risalente a circa quattro mesi fa: "Facciamo un passo indietro perché a febbraio, quando l'Inter comunque sa di perdere Sommer in scadenza di contratto, inizia un primo giro di perlustrazioni per capire a chi affidare la porta della stagione 2026-2027 e si incontra con gli agenti del Dibu Martinez, portiere della Nazionale Argentina, dell'Aston Villa, con cui ha un contratto fino al 2028 da 7 milioni di euro netti a stagione - la ricostruzione del giornalista -. La possibilità che esca dall'Aston Villa a una cifra ragionevole di cartellino è comunque piuttosto alta, dovrebbe essere tra i 5 e i 7 milioni di euro. Gli agenti argentini di Martinez incontrano l'Inter, vanno a vedere una partita di Champions League. Alla fine l'Inter non promette nulla, ribadisce che il Dibu è assolutamente in una short list, con le parti che eventualmente si sarebbero risentite a metà aprile".

La situazione, però, cambia dopo alcune valutazioni interne fatte dal club di Viale della Liberazione che opta per virare su un altro obiettivo: Guglielmo Vicario. Che viene 'bloccato' con il blitz a Londra di Piero Ausilio. Tutto fatto? No, perché c'è lo scenario si modifica di nuovo. Da promesso sposo nerazzurro, l'estremo difensore italiano del Tottenham rimane solo sedotto e abbandonato. Il resto è storia di questi giorni: il suo nome ora è finito in orbita bianconera, ma come semplice alternativa, le cui quotazioni stanno scendendo.

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