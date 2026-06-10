Il ritorno di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid è ora ufficiale. A confermarlo è stato il Benfica attraverso un comunicato inviato alla CMVM, nel quale il club portoghese ha annunciato l’accordo per la cessione del tecnico ai Blancos.

L’operazione si è chiusa sulla base della clausola rescissoria da 15 milioni di euro, cifra che il Real Madrid ha deciso di versare per liberare l’allenatore. Nel comunicato si legge che “il Real Madrid ha formalizzato l’intenzione di ingaggiare l’allenatore per l’importo di 15 milioni di euro, corrispondente alla clausola di rescissione del contratto in vigore, e che il tecnico ha dato il proprio consenso al trasferimento”.

La seconda avventura al Benfica

Si chiude così dopo una sola stagione la seconda esperienza di Mourinho al Benfica, iniziata nel settembre 2025. In totale lo Special One ha guidato le Aquile in 45 partite ufficiali, con 27 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte.

Il club ha chiuso il campionato al terzo posto con 80 punti, restando però imbattuto in Liga. In Champions League il percorso si è fermato ai playoff per gli ottavi, mentre nelle coppe nazionali sono arrivati quarti di finale e semifinale.

Il ritorno al Bernabéu

L’ultima partita risale al 16 maggio contro l’Estoril. Ora per Mourinho si apre una nuova pagina al Santiago Bernabéu, con Florentino Pérez pronto a inaugurare una nuova era tecnica.