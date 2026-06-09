Claudio Bellucci, ex attaccante, ha parlato di Francesco Pio Esposito ai microfoni di TMW Radio, soffermandosi sulle prospettive del giovane centravanti dell’Inter in vista della prossima stagione.

Secondo Bellucci, il talento nerazzurro sta meritando sempre più spazio grazie al lavoro quotidiano e alla crescita costante: “Sì, se lo sta guadagnando sul campo. È uno che lavora tanto sul campo, prima e dopo l’allenamento”.

"La cattiveria che può imparare da Lautaro e altri all'Inter è unica"

L’ex attaccante sottolinea però anche la difficoltà del percorso che lo attende, inserito in un contesto altamente competitivo come quello dell’Inter: “Sarà durissima ma è giusto che impari da certi campioni. La cattiveria che può vedere da Lautaro e altri dall’Inter è unica”.

Nonostante ciò, Bellucci è convinto delle sue potenzialità a lungo termine e del suo possibile ruolo futuro nel calcio italiano: “Lui può diventare un grande giocatore all’Inter. Tra qualche anno può prendere in mano l’attacco dell’Inter e della Nazionale”.