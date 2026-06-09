Nell'incontro tra Inter e Udinese di cui vi abbiamo parlato oggi in esclusiva, si è discusso anche di Arthur Atta, fantasista dei friulani. Il giocatore piace però anche al Napoli, e proprio Ilnapolista.it ha sentito il suo ex allenatore ai tempi del Metz, László Bölöni, che ne parla così: "Ho lavorato con lui per due anni, era molto giovane e non era in prima squadra. Ma, nel corso di qualche amichevole per vedere i calciatori più giovani, ho visto qualcuno che tecnicamente era molto interessante, un centrocampista. L’ho ‘promosso’ in prima squadra e in questo modo ha iniziato a lavorare con noi. In un primo momento aveva problemi fisici che si erano protratti a lungo e perciò ho iniziato a lavorare lentamente con lui per costruirlo passo dopo passo.

Lui mi ha sempre dato buone risposte, all’inizio aveva una buona presenza. Non fa errori, all’inizio è stato un po’ lento, ma dopo abbiamo lavorato per farlo giocare più semplice ed ha iniziato a capire velocemente cosa fare con la palla. Può trovare le risoluzioni senza fare errori”.

Pronto per una big? "Si trova nel miglior posto in questo momento, visto che il calcio italiano lavora molto sia tecnicamente che tatticamento. L’Udinese, dunque, è un ottimo team per giocare nel campionato italiano”.

L'ipotesi Inter

A proposito dell'interesse dell'Inter, Bölöni spiega: "Vederlo all’Inter sarebbe molto interessante, parliamo del massimo livello in italia. La squadra nerazzurra è di un altro livello. Provare le sue qualità nell’Inter sarebbe il top. Sarebbe meglio l’Inter del Napoli, ma la cosa più importante è che Atta giochi con continuità. Lui ha 23 anni, ha bisogno di giocare. Andare all’Inter potrebbe rappresentare una grandissima occasione, soprattutto se dovesse l’opportunità di giocare con una certa continuità”.

Sul lavoro del connazionale Chivu: "Ha fatto un grandissimo lavoro, vincendo sia lo scudetto che la Coppa Italia. Per me, non è una sorpresa che Chivu abbia dimostrato la sua capacità in Inter. Chivu mi piace moltissimo: sia per le sue qualità personali che quelle da tecnico. Con lui ho avuto un bellissimo rapporto quando lui era giocatore ed io ct della Nazionale rumena. Chivu è un ragazzo molto intelligente, molto forte e con un bellissimo carattere. Lui ha di fronte a sé una lunghissima carriera nel mondo del calcio, sono sicuro di questo”.