Il mercato in Inghilterra si sta già muovendo, e come abitudine lo fa a suon di milioni di sterline e ipervalutazioni. In particolare, c'è un nome che sta attirando i rumors di mercato ed è quello di Alex Scott, uno dei gioielli del sorprendente Bournemouth di Andoni Iraola, appena nominato manager del Liverpool. E proprio i Reds oggi sarebbero i principali candidati all'acquisto del centrocampista.

FIDUCIA CHERRIES

Ad ogni modo, il Bournemouth rimane fiducioso di poter respingere il crescente interesse nei confronti del giocatore, secondo quanto appreso da TeamTalk. I Cherries considerano Scott uno dei giovani talenti più promettenti del calcio inglese e sono determinati a trattenerlo al Vitality Stadium, anche se l'interesse di alcuni dei più grandi club della Premier League continua a crescere. Fonti interne hanno riferito che il Bournemouth sta ancora spingendo per raggiungere un accordo con il ventiduenne per un nuovo contratto, e le trattative sono in corso nonostante non si sia ancora giunti a una svolta. I dirigenti del club restano ottimisti sulla possibilità di raggiungere un'intesa, anche se un eventuale nuovo contratto potrebbe includere una clausola rescissoria a tutela di entrambe le parti.

IRAOLA CHIAMA

Resta il fatto che gli occhi delle top di Premier League continuano a posarsi su Scott e, oltre ad Arsenal e Manchester United, come anticipato è proprio il Liverpool il club più interessato. L'ammirazione dei Reds per Scott non è una novità, ma la trattativa si è intensificata questo mese, in vista di un'importante ricostruzione della rosa. Un fattore determinante per l'interesse del Liverpool è proprio l'influenza di Andoni Iraola e del direttore sportivo Richard Hughes, entrambi ex Cherries ed entrambi convinti che possieda le qualità necessarie per affermarsi ai massimi livelli. Iraola ha giocato un ruolo chiave nella crescita di Scott sulla costa meridionale e sembra desideroso di lavorare di nuovo con lui, mentre Hughes è stato determinante nel portare il centrocampista al Bournemouth dal Bristol City e continua ad ammirarlo moltissimo. Questi rapporti potrebbero rivelarsi importanti se il Liverpool decidesse di formalizzare il proprio interesse.

L'INTER OSSERVA

In questo scenario, anche l'Inter osserva interessata, perché l'eventuale arrivo di Scott nel centrocampo dei Reds potrebbe agevolare l'uscita di Curtis Jones, che ha già deciso di cambiare aria e ha già sposato la proposta nerazzurra. Benché tra nerazzurri e Liverpool non ci sia ancora intesa sul costo del cartellino, il fatto che Iraola voglia puntare su un nuovo centrocampista che conosce bene può solo giocare a favore dell'Inter.