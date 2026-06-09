Più importante che bello, comunque il migliore del mese. Stiamo parlando del gol segnato da Marcus Thuram in Inter-Parma dello scorso 3 maggio, gol che è stato premiato dai tifosi nerazzurri come GOTM di maggio. Un tocco facile facile, quello dell'attaccante francese, sull'invito a nozze di Piotr Zielinski, che ha sbloccato una partita dopo la quale i nerazzurri hanno potuto festeggiare il 21esimo scudetto della loro storia.

"Il gol di Thuram contro il Parma è il GOTM di maggio: il timbro finale sul nostro 21° Scudetto", si legge sul profilo X del club milanese.