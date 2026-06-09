Più importante che bello, comunque il migliore del mese. Stiamo parlando del gol segnato da Marcus Thuram in Inter-Parma dello scorso 3 maggio, gol che è stato premiato dai tifosi nerazzurri come GOTM di maggio. Un tocco facile facile, quello dell'attaccante francese, sull'invito a nozze di Piotr Zielinski, che ha sbloccato una partita dopo la quale i nerazzurri hanno potuto festeggiare il 21esimo scudetto della loro storia. 

"Il gol di Thuram contro il Parma è il GOTM di maggio: il timbro finale sul nostro 21° Scudetto", si legge sul profilo X del club milanese. 

Sezione: News / Data: Mar 09 giugno 2026 alle 17:00
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.