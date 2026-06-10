Dicesi 'bello della diretta' quando avvengono quelle situazioni inedite, a volte anche clamorose, mentre stai facendo un servizio di routine. Questo è quanto accaduto pochi minuti fa durante il collegamento di Sky Sport davanti alla sede dell'Inter in Viale della Liberazione: mentre Matteo Barzaghi stava facendo il classico resoconto della situazione mercato nerazzurra, le telecamere hanno colto l'arrivo in sede dell'agente di Alessandro Bastoni e Matteo Darmian, Tullio Tinti, accompagnato da Manuel Montipò.
In ballo anche la situazione di alcuni giovani
Possibile che sia stato fissato questo appuntamento per parlare del rinnovo dello stesso Bastoni, oltre che di alcuni giovani prospetti come Manuel Pinotti, anche lui nella scuderia TMP Soccer.
Sezione: Focus / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 12:17
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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