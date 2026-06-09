L'ex Inter, Juventus e Nazionale Marco Tardelli ha rilasciato oggi un'intervista al Corriere dello Sport toccando diversi temi, dal mercato juventino alla nazionale, passando anche per un giudizio sull'Inter. "È facile vedere cosa sia successo: il più grande acquisto dell’Inter è stato Marotta. E hanno vinto. Alla Juve vinceva, poi è andato via e non vincono più. Chivu? Perfetto: ha lavorato duro e in silenzio. In serie A lo fanno in pochi" ha chiosato l'ex campione del mondo. Un pensiero anche sulla Nazionale: "Diamo fiducia ai nostri ragazzi, Pio Esposito è uno su cui puntare".