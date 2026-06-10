Paco Gallardo, CT della Nazionale spagnola Under 19, ha diramato l'elenco provvisorio dei convocati per il Campionato Europeo di categoria che si svolgerà tra il 28 giugno e l'11 luglio in Galles. Grande la soddisfazione per il centrocampista dell'Inter Under 20 Dilan Zarate, che rientra nella lista della Roja con un motivo di orgoglio ancora maggiore nell'essere uno dei due calciatori convocati che militano al di fuori dei confini iberici insieme a Ousmane Diallo del Borussia Dortmund. La lista include anche giocatori che si sono fatti conoscere a livello di prima squadra come Thiago Pitarch del Real Madrid e Hugo López Cortés del Villarreal.
L'elenco dei convocati
Portieri: Manuel González Pallarés (Real Betis Balompié), Javier Navarro (Real Madrid CF), Pau Polo (Villarreal CF).
Difensori: Jesús Fortea (Real Madrid CF), Buba Sangaré (Elche CF), Óscar Masqué (Real Betis Balompié), Mario Rivas (Real Madrid CF), Joan Martínez (Real Madrid CF), Jorge Salinas (Real Racing Club de Santander), Andrés Cuenca (Real Sporting de Gijón), David Cordón (Getafe CF), Diego Aguado (Real Madrid CF).
Centrocampisti: Xavi Espart (FC Barcelona), Nico Guillén (Sevilla FC), Dilan Zárate (FC Internazionale Milano), Thiago Pitarch (Real Madrid CF), Quim Junyent (FC Barcelona), Iván Corralejo (Real Betis Balompié).
Attaccanti: Ousmane Diallo (Borussia Dortmund), Daniel Yáñez (Real Madrid CF), José Ángel Gaitán "Joselillo" (Villarreal CF), Sergio Esteban (Club Atlético de Madrid), Miguel Llorente Cubo (Club Atlético de Madrid), Hugo López (Villarreal CF), José Antonio Morante (Real Betis Balompié), Alexis Ciria (Real Madrid CF).
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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