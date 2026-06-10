L'accordo tra Inter e Udinese per Oumar Solet è cosa fatta. A dirlo a chiare lettere è un esperto di dinamiche di mercato come l'avvocato Claudio Pasqualin, che ai microfoni del Messaggero Veneto definisce l'operazione come praticamente conclusa: "Solet all'Inter è una cosa fatta per la soddisfazione di tutti. La formula del prestito è legata ad un riscatto facile è già stata trovata", la sua lapidaria dichiarazione con la quale certifica che l'affare è ormai in dirittura d'arrivo. 

Sezione: News / Data: Mer 10 giugno 2026 alle 13:15
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.