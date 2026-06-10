L'accordo tra Inter e Udinese per Oumar Solet è cosa fatta. A dirlo a chiare lettere è un esperto di dinamiche di mercato come l'avvocato Claudio Pasqualin, che ai microfoni del Messaggero Veneto definisce l'operazione come praticamente conclusa: "Solet all'Inter è una cosa fatta per la soddisfazione di tutti. La formula del prestito è legata ad un riscatto facile è già stata trovata", la sua lapidaria dichiarazione con la quale certifica che l'affare è ormai in dirittura d'arrivo.