L’Inter continua a muoversi sul mercato per rinforzare la difesa e mantiene vivo l’interesse per Oumar Solet, obiettivo seguito da tempo dalla dirigenza nerazzurra.

Come riportato da Gianlucadimarzio.com, nella giornata di oggi, martedì 9 giugno, ci sono stati nuovi contatti con gli agenti del difensore francese, mentre la trattativa con l’Udinese resta aperta ma ancora da definire nei dettagli economici.

Il club friulano parte da una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma la sensazione è che un’intesa possa essere raggiunta intorno ai 20 milioni.

L’Inter, dal canto suo, avrebbe già ottenuto il sì del giocatore, elemento che potrebbe favorire l’evoluzione della trattativa nelle prossime settimane. Restano da colmare le distanze tra le due società per arrivare alla chiusura.

Solet è apprezzato per affidabilità fisica e continuità di rendimento: con l’Udinese ha disputato 31 partite segnando anche due reti contro Lecce e Sassuolo, confermandosi uno dei profili più interessanti del reparto arretrato.