E' ampia la forbice economica tra l'offerta dell'Inter e la richiesta dell'Atalanta per Marco Palestra. Le fonti convergono su questa informazione, che risulta anche a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram ha voluto rispondere ai tanti tifosi nerazzurri che vogliono sapere come andrà a finire quella che sembra sempre di più la classica telenovela di mercato: "Per favore, non scrivetemi nella direct: non riesco a rispondere a tutti. Se ho novità pubblico un post. Promesso - dice il giornalista ai suoi follower -. La richiesta originaria dell'Atalanta è di 55 milioni di euro, bonus inclusi: non c'è stato alcun rialzo. L'unica offerta fin qui formulata dall'Inter, 40 più 3 di bonus. Per ora Marotta considera il giocatore fuori prezzo, ma non ha abbandonato la pista".