Giuseppe Bergomi ha raccontato un interessante retroscena su Cristian Chivu, soffermandosi sulle qualità umane e tecniche dell’attuale allenatore dell’Inter in un’intervista concessa a Sky Sport.

L’ex capitano nerazzurro ha sottolineato soprattutto la capacità del tecnico romeno di creare un legame profondo con i propri giocatori: “Cristian Chivu è una persona che ti entra dentro. Per quello che ho potuto vedere quest’anno e per quello che mi è stato raccontato da Appiano del suo lavoro nel settore giovanile, è un allenatore molto bravo a tirare fuori il meglio dai giocatori”.

Secondo Bergomi, proprio questa caratteristica è stata determinante nella scelta della società di affidargli la panchina della prima squadra: “L’Inter, per ripartire, aveva bisogno esattamente di questo. Per questo la scelta della società di puntare su di lui è stata corretta”.

Infine, l’ex difensore ha evidenziato come la conoscenza dell’ambiente nerazzurro abbia rappresentato un valore aggiunto decisivo: “È vero, era un allenatore giovane, con poca esperienza ad alto livello, ma conosceva l’ambiente Inter e questo ha fatto la differenza”.