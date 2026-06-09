Niente ritiro per Benjamin Pavard. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport sul proprio sito, il francese non dovrebbe prendere parte al ritiro estivo dell’Inter di Cristian Chivu in vista della nuova stagione.

Il calciatore, rientrato dopo il prestito al Marsiglia, è infatti inserito nel gruppo dei giocatori che tornano alla base dopo un’annata lontano dal club, ma la sua situazione è considerata diversa rispetto ad altri rientri.

Nel focus del quotidiano si sottolinea come si tratti di profili che, pur rientrando formalmente dai prestiti, rischiano di diventare un peso per le società di appartenenza a causa degli ingaggi elevati complessivi. In questo contesto rientra anche Pavard.

La posizione dell’Inter

Per i nerazzurri, però, la situazione del francese è definita “abbastanza relativa”, poiché il club non lo considera centrale nel nuovo progetto tecnico. La linea societaria sarebbe già tracciata: Pavard non dovrebbe essere aggregato alla squadra per il ritiro e verrà messo sul mercato.

L’obiettivo dell’Inter è trovare una sistemazione adeguata per il difensore, evitando di reinserirlo nel gruppo squadra e accelerando così la sua uscita. Una decisione che conferma la volontà del club di ridisegnare profondamente la rosa a disposizione di Chivu, anche attraverso alcune cessioni eccellenti o comunque strategiche.