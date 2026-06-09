Non solo Marco Palestra, a breve da casa Inter potrebbe partire un rilancio anche per Curtis Jones. Il centrocampista inglese del Liverpool ha già fatto capire di vedere di buon occhio il trasferimento in nerazzurro e Cristian Chivu è convintissimo della bontà dell'operazione. Da qui l'idea di arrivare fino a 25 milioni di euro per provare a convincere i Reds.

Jones ha stregato Chivu

Secondo il Corriere dello Sport, Jones "ha stregato il tecnico nerazzurro nella gara disputata a San Siro pochi mesi fa in Champions League, per la qualità e gli spunti, ma anche per l’esuberanza e la tenuta atletica. Un giocatore abituato a confrontarsi con un calcio diverso da quello che abitualmente si gioca in Serie A, il riferimento che Chivu vuole abbiano in testa tutti i suoi giocatori per trasformare l’Inter in una squadra ancora più europea".

Jones come McTominay: all'Inter ne sono convinti

"Jones a sua volta sfrutterebbe l’avventura in Serie A per cercare la continuità di rendimento che al Liverpool non sempre ha avuto - si legge ancora - anche a causa di una folta concorrenza e di un rapporto non idilliaco con l’ormai ex allenatore Slot. Ma l’aria di Appiano Gentile non può che fargli bene: l’Inter pensa che, anche ritrovando gli stimoli giusti, il centrocampista inglese possa avere un impatto in Italia simile a quello di McTominay all’arrivo al Napoli dopo aver lasciato il Manchester United".