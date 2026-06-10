Novità importanti dal Corriere dello Sport per quel che riguarda la situazione di Marco Palestra. La differenza di valutazioni tra Inter e Atalanta resta ampia, i 40 milioni più 3 di bonus proposti dai campioni d'Italia restano molto distanti dai 55 premi compresi richiesti dagli orobici. Ma "il club bergamasco, pur volendo ottenere il massimo possibile, preferisce cedere il suo gioiello in Italia, piuttosto che all’estero, nonostante qualche sirena dalla Premier abbia già cominciato a suonare", come si legge.

Palestra sceglie l'Inter per essere subito protagonista

"Tale scelta, magari dettata dal desiderio dello stesso Palestra, che punta a restare in Serie A, piuttosto che emigrare, evidentemente non può che favorire l’Inter - prosegue l'articolo - Al momento, infatti, non risultano altri club nostrani che abbiano mostrato lo stesso interesse e che abbiano fatto le medesime mosse. Per di più, la squadra di Chivu è anche la preferenza di Palestra, attratto dalla possibilità di indossare la maglia dei campioni d’Italia, con la prospettiva di essere subito protagonista, essendo stato scelto per prendere il posto di Dumfries, quindi un titolare indiscusso".