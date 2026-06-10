Hakan Calhanoglu è stato l'ultimo ospite del progetto 'Orgoglio nazionale sulla strada verso i Mondiali del 2026', realizzato dall'agenzia Anadolu con il contributo del metodo di pagamento turco Troy. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Quindi significa che siamo a un buon livello."

Calhanoglu, entusiasta di rappresentare la nazionale turca di calcio ai Mondiali per la prima volta in 24 anni, ha dichiarato di essersi ripreso dall'infortunio. Parlando delle sue aspirazioni per la Coppa del Mondo, ha dichiarato: "Il mio obiettivo è sollevare il trofeo con la nazionale. Mi pongo sempre obiettivi ambiziosi, e lo stesso vale oggi. Siamo ai Mondiali e il mio obiettivo è, ovviamente, la finale, è portare a casa la Coppa del Mondo. Mi pongo sempre obiettivi ambiziosi. Non lo direi se non vedessi questa forza in noi. Se guardate la nostra squadra, quasi tutti sono allo stesso livello dei giocatori delle altre squadre. Se siamo arrivati ​​fin qui, significa che siamo a un buon livello. Ci dipingono come gli sfavoriti. Un tempo avevamo dei problemi, dicevano: 'Abbiamo troppo pochi terzini destri, il nostro centrocampo è insufficiente, ci manca un difensore centrale'. Grazie a Dio, ora siamo molto fortunati. Abbiamo tanti giocatori in ogni reparto, e questo è un vantaggio. Non importa chi entra o esce dal campo. Tutti danno il massimo e sono tutti bravi. Non abbiamo problemi in nessuna posizione".

Hakan ha sottolineato che c'era un'ottima atmosfera nella squadra e che, in qualità di capitano, doveva mantenere l'equilibrio, e ha proseguito dicendo: “Certo, a volte ci sono delle difficoltà, ma per fortuna riusciamo a mantenere un equilibrio. Quando trattiamo tutti allo stesso modo, tutto diventa più facile. I miei compagni di squadra mi aiutano sempre. Condivido sempre la mia opinione; non prendo mai decisioni da solo. Coinvolgo 3-4 persone e chiedo il loro parere. Il loro aiuto mi semplifica il lavoro.”

"Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, faremo del nostro meglio."

Il centrocampista, che aveva 8 anni nel 2002, ha dichiarato di conservare molti ricordi indimenticabili di quel Mondialein cui la Turchia arrivò terza: “Ricordo il gol d'oro di İlhan abi nel 2002. Guardavo sempre le partite dei Mondiali in moschea. Andavamo a leggere il Corano e, dopo le preghiere, le partite iniziavano verso mezzogiorno e io le guardavo sempre in moschea. Festeggiavamo lì; quando veniva segnato un gol, le sedie volavano in aria. Ho vissuto quell'esperienza in televisione e ora la vivrò dal vivo. È una sensazione completamente diversa. Da piccoli le guardi in televisione e ora sei in campo, e per di più come capitano. Non si può descrivere, bisogna viverla. Le nostre preghiere sono state esaudite allora e spero che i nostri giovani di oggi pregheranno per noi, sono sicuro che tutto il Paese pregherà per noi, ne sono certo, non ci lasceranno soli. Scenderemo in campo e cercheremo di dare il massimo. Vogliamo rappresentare il nostro Paese nel miglior modo possibile. Vogliamo che conoscano questa squadra non solo come calciatori, ma anche come persone; questo è il nostro obiettivo".

Nonostante la sua natura emotiva, Calhanoglu ha affermato di essere serio e determinato in campo, e di mantenere la serietà e la concentrazione per tutta la durata della partita. Parlando del ritiro della nazionale di calcio in Arizona, ha dichiarato: "Il caldo sarà un po' una sfida, ma ovviamente dobbiamo adattarci il più velocemente possibile. È il primo Mondiale per tutti. Indipendentemente dalle condizioni meteorologiche, faremo del nostro meglio e cercheremo di abituare i nostri corpi. Giocare con il caldo non è facile; a me non piace molto, preferisco giocare sotto la pioggia. Ma dobbiamo accettarlo".

Parlando delle partite del Gruppo D dei Mondiali contro Stati Uniti, Paraguay e Australia, il capitano ha dichiarato: "Il nostro allenatore ci sta preparando per queste partite. Non bisogna mai sottovalutare l'avversario. È così che funziona nel calcio. Anche se sembrano più deboli di noi, possono comunque essere pericolosi. Di solito giocano in modo difensivo, il che ci mette in difficoltà. Dobbiamo prepararci bene. Ovviamente, il nostro obiettivo è arrivare primi nel girone".

Avete esaminato il tabellone del torneo? Avete considerato chi sarebbero i vostri avversari se arrivassimo primi o secondi?

"Mi credereste se dicessi di no? Non ne parliamo mai. Certo, analizziamo i nostri avversari, ma il nostro obiettivo è sempre quello di arrivare primi; non calcoliamo il percorso successivo. Vogliamo sempre vincere e uscire dalla fase a gironi nel miglior modo possibile".

Quali sono le tre qualità che distinguono la nazionale dalle sue avversarie?

"La nostra squadra è più talentuosa, più costante e più determinata".

"La testata di Zidane su Materazzi è indimenticabile"

Calhanoglu ha dichiarato che il fatto che la nazionale di calcio si sia classificata terza ai Mondiali del 2002 non li metterà sotto pressione, e che lo stesso varrà per i Campionati Europei di calcio del 2024. Sottolineando che, come squadra, non si concentrano su tali questioni, Hakan ha affermato: "Questo è il successo della nazionale. Un giorno, quando lasceremo la nazionale, desidereremo il successo degli altri. Non pensiamo mai 'Loro hanno raggiunto questo'. Proprio come eravamo orgogliosi e felici allora, vogliamo fare lo stesso. Bülent e Rüştü sono venuti. Cercheranno di venire ai Mondiali. Abbiamo detto 'Aspetteremo' e loro cercheranno di venire. Abbiamo chiacchierato, parlato dei ricordi. Anche loro hanno trascorso 45-50 giorni in ritiro nel 2002 e hanno detto che si erano trovati bene. Abbiamo fatto le domande che volevamo fare e abbiamo ottenuto le risposte. Parlando con Bülent, mi ha detto: 'Finché sarete felici e sereni lì, non ci saranno problemi. Il ritiro passerà come una settimana'. Anche noi abbiamo questo potenziale, lo abbiamo sperimentato agli Europei. Speriamo che anche questo ritiro sia così."

Ricordando i momenti più indimenticabili dei Mondiali, il centrocampista dell'Inter ha dichiarato: "Ricordo sempre il golden goal di İlhan Abi e la sua giocata alla Okocha. Non ho dimenticato il gol su punizione di Ronaldinho contro l'Inghilterra. Il colpo di testa di Zidane su Materazzi è indimenticabile". Hakan ha anche sottolineato che quando si parla della Coppa del Mondo, vengono in mente nomi come Zidane, Pirlo, Ronaldinho, Beckham e della nazionale di calcio turca, Rüştü Reçber, İlhan Mansız, Bülent Korkmaz e Hasan Şaş.

"Non importa contro quale squadra giochiamo"

Interrogato sulle squadre favorite ai Mondiali, il capitano della nazionale ha dichiarato: "Considero la Francia una delle favorite. Non hanno una sola formazione titolare, ma tre formazioni diverse, e hanno giocatrici fortissime. Sono tutte molto brave. A giudicare dai nomi, si direbbe che questa squadra dovrebbe vincere il Mondiale. Oltre a loro, squadre come Argentina e Brasile sono favorite, ma spero che non lo saranno e che vinceremo noi. Non importa quale squadra affronteremo. Se hai fiducia in te stesso e nella tua squadra, non importa chi sia l'avversario. Ho affrontato grandi nomi e abbiamo vinto delle partite. Quindi è anche bello confrontarsi con squadre forti".

Quando si parla di Hakan Calhanoglu, vengono subito in mente i gol dalla lunga distanza. Vedremo i suoi gol dalla lunga distanza anche ai Mondiali?

"Spero di sì, per questo mi sto preparando molto bene. Prima dell'infortunio, ho concluso il campionato con l'Inter segnando dei bellissimi gol e abbiamo vinto lo scudetto. Ho subito un piccolo infortunio quando la mia fiducia in me stesso era alle stelle. Mi sto preparando bene, spero che li vedremo, darò il massimo."

"Abbiamo iniziato a svilupparci gradualmente"

Parlando del Campionato Europeo di calcio del 2024, dove la nazionale turca ha raggiunto i quarti di finale, il classe '94 ha sottolineato che il ritiro della squadra è stato molto bello. Il giocatore, che ha affermato che tutti in Germania sono stati molto disponibili, ha dichiarato: "Le cose sono andate ancora meglio con l'arrivo dell'allenatore; ha stabilito un sistema per la squadra. Durante il ritiro ci siamo allenati in autonomia e ci siamo concentrati sul torneo. Penso che abbiamo disputato un buon torneo. La partita contro l'Olanda sarebbe potuta andare meglio. Abbiamo creato alcune occasioni ma non siamo riusciti a concretizzarle, ma questo è il calcio. A volte le cose non vanno come si vorrebbe".

Riferendosi alla commovente conversazione avuta con i tifosi mentre lasciava la Germania dopo la partita contro l'Olanda, conversazione che lo aveva commosso fino alle lacrime, Hakan ha aggiunto: "Sono una persona emotiva. Il mio obiettivo è vincere un trofeo con la nazionale. Mi pongo sempre obiettivi ambiziosi, e lo stesso vale oggi. Andiamo ai Mondiali e il mio obiettivo, ovviamente, è la finale, il mio obiettivo è portare a casa la Coppa del Mondo. Mi pongo sempre obiettivi ambiziosi. Certo, mi dispiace quando non ci riesco. Abbiamo modelli come Ronaldo e Messi. Sono sempre alla ricerca di trofei. Li ammiriamo e questa mentalità ci dà forza. Il successo con la nazionale è sempre su un altro livello, quindi spero che riusciremo a vincere un trofeo. Mi sono dispiaciuto per l'eliminazione; abbiamo giocato bene. Meritavamo di vincere la partita contro l'Olanda, ma abbiamo perso, e mi è dispiaciuto anche che il ritiro sia finito. Tutto stava andando così bene e ho pensato: 'Magari avessimo raggiunto la finale'. Siccome sono una persona emotiva, non riesco a controllarmi; tutto scorre, ho vissuto un momento simile. Come dicono i miei amici, sono una persona emotiva, non so perché, ma lo sono, probabilmente per via del mio segno zodiacale, sono dei Pesci. A volte non riesco a controllarmi e mi vengono le lacrime.

Parlando della rinascita della squadra sotto la guida dell'allenatore Vincenzo Montella, Hakan ha dichiarato: "L'arrivo dell'allenatore è stato positivo per la squadra. Le sue idee e le sue tattiche sono fondamentali. Abbiamo iniziato a migliorare passo dopo passo. Ho sempre detto: 'Dobbiamo essere pazienti'. E alla fine, quello che dicevo si è avverato. Noi turchi siamo un po' impazienti. Siamo saliti lentamente. Abbiamo raggiunto la Nations League A, che è un traguardo importante, e in ogni caso avremmo dovuto esserci. Ci siamo qualificati per i Mondiali dopo 24 anni, quindi siamo sulla strada giusta. Il contributo dell'allenatore è immenso. Va d'accordo con tutti, tratta tutti allo stesso modo e mantiene un buon equilibrio. Certo, a volte alza la voce quando le cose vanno male. Non si vede molto, ma abbiamo un legame fraterno con l'allenatore".

Quando gli è stato ricordato che detiene il record per il maggior numero di presenze da capitano in nazionale, Hakan ha risposto: "È una sensazione fantastica, ma non è ancora finita. Spero di avere ancora molti anni davanti a me. Non accetto assolutamente quello che dice la gente: 'Sta invecchiando, si infortuna spesso'. Ma ci sono molti giocatori che si infortunano spesso; io ho 32 anni, ma gioco ancora ai massimi livelli. Certo, gli infortuni capitano perché il nostro ritmo è elevato. Ma sono in forma, non mi considero vecchio. Sono ancora giovane, ho ancora molti anni davanti a me".

"Mi sono fatto strada fin qui con le unghie e con i denti"

Parlando dei suoi primi tempi con la nazionale turca di calcio, Calhanoglu ha affermato che, essendo nato e cresciuto in Germania, scegliere quale nazionale rappresentare non è stato facile per lui: "Essendo nato e cresciuto in Germania, non è stata una scelta facile. Ho sempre desiderato giocare per la Turchia e sono molto felice di aver preso questa decisione. Sono contento di essere arrivato fin qui, di aver raggiunto questo obiettivo. Devo ringraziare tutti i miei allenatori; è grazie a loro che sono arrivato a questo punto. Fatih Terim è stato il primo allenatore a convocarmi in nazionale. Sono felice e molto orgoglioso di giocare per il mio Paese. Posso dire di essere la persona più felice del mondo".

Il tuo passaggio in nazionale non è stato facile, ma presto sarai in campo come capitano della nazionale turca. Ripensandoci, credi di aver preso la decisione giusta?

"Certo che sì, ho preso la decisione giusta. Ovviamente non è stato tutto facile; mi sono fatto strada con le unghie e con i denti. Sono felice di condividere questo percorso con i miei compagni più anziani e con gli ex allenatori della nazionale. Voglio ringraziarli tutti individualmente. Sono particolarmente orgoglioso perché questa è la mia prima esperienza ai Mondiali. Non è facile descrivere la sensazione di scendere in campo da capitano; la vivrò in prima persona e non vedo l'ora".

Il classe '94, affermando che il suo primo periodo in nazionale non è stato difficile, ha aggiunto: "Mi hanno reso il lavoro più facile, si sono fidati molto di me. Si sono fidati più del mio carattere che delle mie capacità calcistiche. Ho sempre trattato tutti allo stesso modo e cerco ancora di farlo. Perché questa è la nazionale. Crescendo, si diventa più umili. L'ho imparato grazie ai miei compagni più anziani e agli allenatori, e sono grato a tutti loro. Quando mi è stata affidata la fascia di capitano, ero molto emozionato, avevo dei dubbi, 'Ce la farò? Riuscirò?'. Tutti mi stanno aiutando molto. Sono anche pronto a fare tutto il possibile. La mia prima partita in nazionale è stata molto importante per me. Ogni momento in cui sono sceso in campo pensavo: 'Non vedo l'ora che finisca'. Per fortuna, il mister Fatih mi ha fatto giocare. Ero giovane, molto emozionato. Ora la squadra è più giovane. Ho giocato con i miei compagni più grandi, ho giocato con grandi nomi. Mi hanno supportato tutti fin dal primo giorno. Ero molto felice in quel momento. Ringrazio anche il mister Fatih, la questione si è chiusa quando sono sceso in campo".

"Il mio obiettivo è vincere la Champions League"

Calha ha dichiarato che tra i suoi obiettivi di carriera c'è la vittoria della UEFA Champions League: "Ho perso due finali di Champions. Ero molto deluso. Non si può descrivere la tristezza che si prova quando si è così vicini al trofeo e questo ti sfugge; in quel momento, tutto finisce. Il mio obiettivo è vincere la Champions League".

Hakan, che ha iniziato la sua carriera a Mannheim, ha ripercorso la sua carriera: "Mi sono trasferito al Karlsruhe in seconda divisione. Poi sono passato all'Amburgo. Dall'Amburgo sono andato al Bayer Leverkusen per giocare in Champions League. Poi si è chiuso il capitolo tedesco per me. Mi sono trasferito in Italia, al Milan. Quel periodo è stato un po' difficile. Il passaggio dal Milan all'Inter non è stato facile, ma dopo averlo fatto, ho capito di aver preso la decisione giusta. Lì ho vinto 8 trofei. Ho vinto tutto in Italia. Ecco come è andata la mia carriera".

"Dico 'Bismillah' prima di scendere in campo"

Parlando dei suoi rituali pre-partita, Hakan ha svelato: "Prima di lasciare l'hotel, chiamo sempre mia moglie e parlo con i miei figli. Ho bisogno di sentire le loro voci. Quando arriviamo allo stadio, accendiamo la musica nello spogliatoio, ascoltiamo canzoni che ci caricano. Ci prepariamo parlando tra di noi, motivandoci a vicenda. Motiviamo sempre la squadra parlando, ricordando i vecchi tempi e ricordandoci quanta strada abbiamo fatto. Prima di entrare in campo, mi lavo la faccia con acqua fredda, poi dico una preghiera e vado in campo".