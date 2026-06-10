L'Argentina chiude i test pre-Mondiali con un netto 3-0 ai danni dell'Islanda nell'amichevole disputata al Jordan-Hare Stadium di Auburn. In campo per l'albiceleste anche Lautaro Martinez, entrato all'inizio del secondo tempo al posto di José Lopez. Il capitano nerazzurro ha avuto il merito di procurarsi il rigore del 2-0 trasformato da Lionel Messi al 72'. Le altre due reti dell'Argentina sono state realizzate da Barco e Almada.
Argentina-Islanda 3-0, il tabellino
Argentina: Rulli; Giay, Otamendi, Lisandro Martínez, Medina; Lo Celso, Palacios, Barco; Giuliano Simeone, José López, Paz. All. Scaloni.
Islanda: Olafsson; Palsson, Baldursson, Gretarsson Magnusson, Tomasson; Haraldsson, Ellertsson, Johanesson; Oskarsson, Gudmunsson. All. Gunnlaugsson.
Arbitro: Rosendo Mendoza (Stati Uniti). VAR: Lukasz Szpala (Stati Uniti).
Marcatori: 7' pt Barco, 26' st Messi (A), 41' st Thiago Almada (A).
Sostituzioni: 1' st Cristian Romero per Lisandro Martínez (A), Enzo Fernández per Exequiel Palacios (A), Alexis Mac Allister per Valentín Barco (A), Rodrigo De Paul per Giovani Lo Celso (A) e Lautaro Martínez per José López (A); 13' st Nicolás González per Nicolás Otamendi (A) e Thiago Almada per Nicolás Paz (A), 25' st Gonzalo Montiel per Agustín Giay (A) e Lionel Messi per Giuliano Simeone (A); Aron Gunnarsson per Logi Tomasson (I), Dagur Thorhallsson per Daniel Gretarsson (I) e Kristian Hlynsson per Mikael Ellertsson (I), 36' st Hjortur Hermansson per Hordur Magnusson (I), Kristall Ingason per Albert Gudmunsson (I), Arnor Sigurdsson per Isak Johannesson (I), Gylfi Sigurdsson per Mikael Ellertsson (I), Gisli Thorhallsson per Hakon Haraldsson (I) e Daniel Gudjohnsen per Orri Oskarsson (I). Stadio: Jordan-Hare (Stati Uniti).
Autore: Antonio Di Chiara
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