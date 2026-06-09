Il libro di Gianfelice Facchetti, “C’era una volta a San Siro”, verrà ripubblicato da Piemme a settembre in edizione aggiornata e ampliata, in occasione dei 100 anni dello stadio. La nuova versione includerà anche una postfazione firmata da Luciano Ligabue.

In un’intervista a Il Giorno, Facchetti è tornato a riflettere sul futuro di San Siro e sulla convivenza tra Inter e Milan nello stesso impianto.

Sulle diverse visioni dei tifosi riguardo al nuovo stadio, ha commentato: “Sono pareri entrambi legittimi, naturalmente. Forse per quella che è la particolare storia di San Siro, cioè due club che hanno deciso di giocare nello stesso impianto, sarebbe bello che continuasse questa convivenza. Ma negli ultimi tempi mi sono sorti dubbi sul fatto di costruire il nuovo stadio con una società nel caos come il Milan attuale”.

Sul destino del Meazza, ormai destinato alla demolizione, ha aggiunto: “Difficilmente si tornerà indietro dal progetto del nuovo stadio, dopo tutti i passi fatti”.