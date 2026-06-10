L'arrivo di Ignazio Abate sulla panchina del Torino come nuovo allenatore, al posto di D'Aversa, darà il via al mercato dei granata che potrebbe però cominciare subito con una rinuncia molto importante in attacco. In compenso per la retroguardia arrivano invece notizie che riportano a galla un nome accostato nei mesi passati anche all'Inter, quello di Daniel Tonoli.

Torino, possibile addio per Simeone: ecco Esposito. E in difesa si guarda a Tonoli

"Ipotesi sempre più probabile per Giovanni Simeone: il River Plate non molla la presa e il Cholito da tempo matura l’idea di andare via per motivi diversi, ma Cairo non vuole privarsi dell’argentino - si legge su La Stampa - Saranno giorni delicati, ma il Toro riflette sulle alternative e marca stretto Sebastiano Esposito, fresco di riscatto dal Cagliari: è italiano, deve compiere 24 anni e rientra perfettamente nei profili del giovane Toro che sta nascendo. Per l’attacco viene seguito anche il coetaneo Matteo Cancellieri, ala della Lazio che può fare la seconda punta, mentre per la difesa si guarda con interesse alla Serie B dove spiccano Tonoli (Modena, classe 2002) e Guarino (Empoli, classe 2004). Il cantiere sta per aprire".

Del giocatore del Modena si era parlato tempo fa anche per via di un interessamento da parte dei nerazzurri, che poi non ha trovato riscontri nel concreto, ma il centrale potrebbe a questo punto trovare la Serie A con un'altra magli aindosso.